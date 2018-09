Halen - De gemeenteraad van morgen, maandag 1 oktober, wordt de laatste zitting van de raad voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op 14 oktober moeten we allemaal naar de stembus. Nu is in Halen een meerderheid van CD&V en sp.a aan de macht. CD&V heeft zelfs de volstrekte meerderheid met 11 op 21 zetels. Het is uitkijken of dat ook na 14 oktober nog het geval zal zijn.