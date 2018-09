Kiezerslijst inkijken tot 2 oktober

Geetbets - Tot 2 oktober 2018 kun je tijdens de openingsuren in het gemeentehuis terecht om na te gaan of jij of iemand anders als kiesgerechtigde op de kiezerslijst staat en of dat met de juiste vermelding gebeurt. Dat gebeurt in toepassing van het Lokaal en Provinciaal kiesdecreet.

Tot 2 oktober 2018 kun je bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

