Jo Roggen wint taartenbakwedstrijd Hagelandse burgemeesters

Geetbets - Burgemeester Jo Roggen van Geetbets voelt zich niet alleen in de politiek goed thuis. Ook in de keuken is hij een chef. Dat bewees hij in de taartenbakwedstrijd van de Hagelandse burgemeesters. Daarin werd zijn creatie als de beste beoordeeld.

De taartenbakwedstrijd vond plaats bij de eerste editie van ‘Toer van de Boer’ aan ’s Hertogenhof in Melkwezer. Dat evenement vond plaats om producten van de lokale landbouwers in de kijker te zetten.

Gedeputeerde Monique Swinnen gaf de aftrap voor de taartenbakwedstrijd onder de Hagelandse burgemeesters. Jo Roggen nam het op tegen Marc Wijnants van Linter en Boudewijn Herbots van Zoutleeuw. De enige vrouwelijke burgemeester onder de ingeschreven deelnemers was Katrien Partyka van Tienen, maar zijj moest forfait geven. Haar plaats werd ingenomen door hobbybakker Lieze uit Linter. De jury bestond uit TV-kok Sofie Dumont en Jean-Marc Smits, chef-kok van Hof Ten Steen. Als winnaar ontving Jo Roggen een pakket streekproducten.