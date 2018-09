Herk-de-Stad - Het koor van de Sint-Martinusparochie in Herk-centrum is vanavond te gast in Melveren bij Sint-Truiden. Het koor zingt daar samen met het lokale koor.

De twee luisteren de misviering in de kerk van Melveren op. De twee koren zijn goed met elkaar bevriend. Eerder was het koor van Melveren te gast voor de viering van het 45-jarig jubileum van het koor van Herk-de-Stad. De misviering in Melveren vangt aan om 18 uur.