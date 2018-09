Fort Leopold uitzonderlijk toegankelijk

Diest - Toerisme Diest organiseert vandaag een bezoekdag aan het Fort Leopold. Dat maakt deel uit van de verdedigingsgordel die in de 19de eeuw rond Diest werd opgetrokken.

De stad Diest werd in de 19de eeuw volledig omgeven door stadswallen. Doch de heuvels in het noorden van de stad, tussen Schaffen en Molenstede, bleken het zwakke punt in de verdediging. Een leger dat deze heuvelruggen zou bezetten, zou immers gemakkelijk de stad onder vuur kunnen nemen. Net om deze heuvels te beschermen, ontwierp Jean De Lannoy het Fort Leopold.

Het fort is sinds 20 mei 1996 beschermd als monument, samen met de volledige 19de eeuwse verdedigingsgordel rond Diest. De gordel heeft bovendien niet alleen een historische waarde, maar is ook voor natuurliefhebbers een juweeltje en het Fort Leopold deelt daar zeker in mee.

Er zijn rondleidingen om 14 en 15 uur. Deelnemen kan alleen na inschrijving. Info: Toerisme Diest, tel. 013/35.32.73, www.toerismediest.be.