Job- en opleidingsbeurs zorgsector in Diest

Diest - Dinsdag 2 oktober vindt in Den Amer in Diest een job- en opleidingsbeurs plaats met focuso p de zorgsector.

De vraag naar kandidaat-werknemers in de zorgsector blijft zeer hoog, ook in onze regio. De sector is permanent op zoek naar goed opgeleide werknemers in de ouderenzorg, de kinderopvang, de gezondheidszorg, de jeugdzorg, de zorg voor personen met een handicap, het welzijnswerk,…

Iedereen die interesse heeft, is welkom in Den Amer (Nijverheidslaan 24, 3290 Diest), van 13 tot 18 uur. Bezoekers kunnen kennismaken met de brede waaier van vacatures en opleidingen in de zorgsector. 25 werkgevers en 7 opleidingsinstanties uit de onmiddellijke omgeving stellen zich voor.