Technische dienst stad zet deuren open op Open Bedrijvendag

Diest - Diest neemt met de technische dienst deel aan de Open Bedrijvendag zondag 7 oktober. Dan kun je bij de dienst een kijkje komen nemen.

De technische dienst beheert het groen in onze stad. De medewerkers herstellen en onderhouden wegen, sporen zwerfvuil en sluikstort op, zorgen voor de afvalverwerking en leveren logistieke en technische ondersteuning voor verschillende evenementen in onze stad. Ook onderhouden ze de gebouwen van de stad, het OCMW, de kinderopvang en de gemeentescholen. Kortom, in Diest en haar deelgemeenten is de TUD altijd aan de slag om een aangename, veilige omgeving te verzekeren voor onze 24.000 inwoners. Neem een kijkje achter de schermen en krijg een rondleiding in de verschillende werkplaatsen van de ploegbazen en arbeiders zelf. Wie durft mag in een graafmachine of vrachtwagen klauteren. Als leuke herinnering wordt dan een leuke foto van je gemaakt, terwijl je achter het stuur zit. Je krijgt de foto meteen mee. Je kan ook jouw kennis van verkeersborden testen in een grappige quiz of komen springen op een stoer springkasteel. Als klap op de vuurpijl kan je een ballonvaart voor 2 personen winnen als je het antwoord weet op de prijsvraag!

