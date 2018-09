Herk-de-Stad - Iedereen is vanavond welkom in jeugdhuis XL in Herk-de-Stad. Daar vindt Debattle plaats, het politieke debat van het jeugdhuis.

Vertegenwoordigers van de partijen die in Herk-de-Stad deelnemen aan de verkiezingen kruisen de degens over thema’s die de Herkenaren en de Herkse jongeren in het bijzonder aanbelangen. Het debat vangt aan om 20 uur.