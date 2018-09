Vanavond politiek debat in jeugdhuis Tijl

Diest - In jeugdhuis Tijl in Diest ben je vanavond welkom voor Debattle, het politieke debat van de jeugdraad en de jeugddienst van Diest in samenwerking met Jeugdhuis Tijl.

Het debat vangt aan om 20 uur. In afwachting geeft Feliz – Nederlandstalige synthpop uit Diest - om 19.15 uur een caféconcert. Je kan ook genieten van een gratis vat van de jeugdraad.

Twee kandidaten van elke partij nemen het tegen elkaar op over thema’s die betrekking hebben op de kinderen en jongeren in onze stad. De moderator is Alexandra Smarandescu, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Alexandra was al jarenlang voorzitter van het Leerlingschaduwkabinet, een initiatief van het LOP Diest en de dienst flankerend onderwijs. Daar leerde ze de nodige tools om dit gesprek in goede banen te leiden.

Deelnemers aan het debat zijn:

Open Diest: Christophe De Graef & Silke Vanrompay

SP.A: Murat Celik & Laurens Celis

DDS: Joeri Buttiens & Steven Brams

Vlaams Belang: Andy Bonnyns & Willy Smout

Groen: Miet Dirix & David Celis

N-VA: Geert Nijs & Frederik Boone

Na het debat maken lokale DJ’s Wonbeat & Purpose er een feestje van.