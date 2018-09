2.000 kinderen in Demerjogging

Diest / Herk-de-Stad - In Diest wordt vanmiddag de Demerjogging gehouden. Dat is het orgelpunt van de Demersporthappening.

De Demerjogging in het stadscentrum is in de volksmond beter gekend als de ‘stratenloop’. Ongeveer 2000 scholieren nemen eraan deel. Op de Grote Markt is om 13.00 uur het startschot gegeven voor het 1ste en 2de studiejaar. Nu lopen de kinderen van het 3de en 4de studiejaar en om 13.50 uur die van het 5de en 6de studiejaar. De jonge deelnemers worden na aankomst voor de trappen van het stadhuis verwacht voor de kinderdisco.