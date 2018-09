Vele Halenaren geregistreerd als orgaandonor

Halen - In Halen is gunstig gereageerd op de oproep tot registratie als orgaandonor. Het stadhuis was daarvoor zondagvoormiddag speciaal open.

De openstelling van het stadhuis past in de actie ‘Make Belgium great again’. Op dinsdag 18 september werd de eerste aflevering uitgezonden van Make Belgium great again, waarin een grote sensibiliseringsactie rond orgaandonatie centraal stond en de kijkers opgeroepen werden om zich positief te registreren als orgaandonor. Voor heel wat mensen met een chronische aandoening is orgaantransplantatie namelijk een laatste redmiddel.

Voor de registratie als orgaandonor was het stadhuis zondag speciaal open. Het was aanschuiven om de naam te laten noteren.