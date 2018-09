Herk-de-Stad - In Berbroek (Herk-de-Stad) staat de eucharistieviering van morgen, zondag 23 september, in de parochiekerk in het teken van de viering van het jubileum van het jeugdkoor van Berbroek. Dat bestaat precies 50 jaar.

De mis van 10 uur wordt door het jeugdkoor opgeluisterd. Na de mis geeft het jeugdkoor een concert in de kerk. Om 12 uur start in parochiezaal ’t Schel een tentoonstelling met foto’s uit het archief.