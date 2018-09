Herk-de-Stad - In Herk-de-Stad gaat de vredesmars vanavond wel degelijk uit. Dat heeft kapelaan Wim Simons in de eucharistieviering vanmiddag bekendgemaakt.

De mars vertrekt om 19.30 uur op het plein voor de Sint-Martinuskerk in Herk-centrum. Ze past in een dag die in het teken van de vrede staat. De dag begon met de mis om 17 uur in de Sint-Martinuskerk. Na de mis werden de vredesduiven losgelaten. Na de vredesmars vanavond vindt in jeugdhuis XL de Mea Culpa Party plaats.