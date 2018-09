Prieeltjesfeesten zondag 23 september afgelast

Herk-de-Stad - De Prieeltjesfeesten in Herk-de-Stad, gepland voor morgen, zondag 23 september, worden afgelast. Dat heeft het stadsbestuur van Herk-de-Stad beslist. Aanleiding zijn de minder gunstige weersverwachtingen.

De Prieeltjesfeesten waren gepland voor zondagmiddag in het park Olmenhof aan het stadhuis. Het is een organisatie van de jeugddienst van Herk-de-Stad. Met windstoten van meer dan 50 km per uur kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. In geval van slecht weer werd gemeenschapscentrum De Markthallen als alternatief achter de hand gehouden, maar de stad ziet daarvan nu toch af, omdat de organisatie dan de helft van het concept moet laten vallen. De Prieeltjefeesten zijn nu uitgesteld naar het voorjaar van 2019.