Pauly: “Aankoop bos oké, maar dossier niet”

Herk-de-Stad - Gemeenteraadslid Danny Pauly (Onafhankelijk) is wel degelijk voorstander van de aankoop van een bos van 5 ha in Schulen door het stadsbestuur van Herk-de-Stad. Dat zegt hij in een reactie op de tekst over de aankoop van dat bos in de krant.

Alleen heeft hij vragen bij het dossier over die aankoop: “Iedereen is 200% voorstander van de aankoop van een bos. Maar niemand wordt vrolijk van een slordig aankoopdossier waarin men door de bomen het bos niet meer ziet. Dat laatste refereert aan het amalgaam van schattingsverslagen en de (in)formele kanttekeningen en de bedenkingen daarbij.” De aankoop van het bos kost 104.000 euro. Het schattingsverslag sprak echter slechts van een som van 63.000 euro.