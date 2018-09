Stadhuis Halen zondag open voor registratie orgaandonor

Halen - Het stadhuis van Halen is zondag 23 september uitzonderlijk open van 10 tot 12 uur. Dat gebeurt om iedereen de kans te geven zich te registreren als orgaandonor.

Halen neemt deel aan de actie ‘Make Belgium great again’. Op dinsdag 18 september werd de eerste aflevering uitgezonden van Make Belgium great again, waarin een grote sensibiliseringsactie rond orgaandonatie centraal stond en de kijkers opgeroepen werden om zich positief te registreren als orgaandonor. Voor heel wat mensen met een chronische aandoening is orgaantransplantatie namelijk een laatste redmiddel. Jouw organen kunnen dus letterlijk levens redden!

In België ben je automatisch orgaandonor als je ingeschreven bent in het bevolkingsregister, tenzij je nabestaanden zich uitdrukkelijk tegen de donatie verzetten. Wil je dus zeker zijn dat je wens om je organen te doneren na je overlijden wordt gerespecteerd, dien je je keuze te laten registreren.

De actie van Make Belgium great again is goedgekeurd door het kabinet van minister Maggie De Block en kan inmiddels op de steun rekenen van meer dan 220 steden en gemeenten èn actrice en boegbeeld van de actie Frances Lefebure. Wie zondag niet kan, kan zich ook tijdens de gewone openingsuren van het stadhuis als orgaandonor registreren.