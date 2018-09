Wekelijkse markt viert vandaag een jaar

Geetbets - De wekelijkse markt op vrijdag in Geetbets bestaat vandaag precies een jaar. Dat wil het gemeentebestuur met een buitengewone marktdag van maken. Er is vandaag onder meer speciale animatie.

Schepen van Economie Roland Strouven (Open Vld): “De lancering van de markt vorig jaar was een sprong in het duister. Het is geen sinecure om het succes van de eerste maanden in stand te houden. Vanuit het gemeentebestuur trachten we de marktkramers zoveel mogelijk te ondersteunen. De afgelopen zomer speelde ook de hitte ons parten. De viering van een jaar markt is het ideale moment om de markt extra in de kijker te zetten. Straks is speciale animatie. Alle handelaars zijn uitgenodigd en we nodigen iedereen uit om er een supergezellige marktdag van te maken. Met de verkiezingen in aantocht zijn ook vertegenwoordigers van alle politieke partijen van harte welkom. De markt loopt van 14 tot 17 uur op het vernieuwde Statieplein.