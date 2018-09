Geetbets start krachttraining voor senioren

Geetbets - De sportdienst van Geetbets start dinsdag 2 oktober met een lessenreeksen krachttraining voor senioren. Het project 'Sport en gezondheid bij senioren in Vlaanderen' is een laagdrempelig krachttrainingsprogramma voor senioren dat in opdracht van Sport Vlaanderen en met de steun van de Vlaamse overheid uitgewerkt werd door de universiteit van Leuven.

Een lesgever van Sportwerk Vlaanderen zal de lessen begeleiden en alle deelnemers ontvangen een deelnemersbox, bestaande uit een brochure met het hoe en waarom van deze lessenreeks voor de 55-plusser. Verder bevat ze info over hoe het programma is opgebouwd en waarom het zo belangrijk is dat je thuis op eigen houtje verder oefent. De deelnemersbox bevat ook een logboek waarin de senior zijn vragen of vorderingen kan bijhouden. Overzichtelijke oefenfiches leggen elke oefening duidelijk uit en benadrukken de aandachtspunten. Alle info is verzameld in een handige box die in elke sport- of handtas past.

Krachttraining is belangrijk, zeker op latere leeftijd. Wetenschappelijke studies tonen aan hoe belangrijk spierkracht voor senioren is om goed te kunnen blijven functioneren. Veel oefenprogramma's voor senioren focussen echter op conditietraining. Toch is het belangrijk dat er bij senioren voldoende aandacht gaat naar functionaliteit en spierkracht.

De lessen starten dinsdag 2 oktober. Een les duurt van 14 tot 15 uur. De lessen vinden plaats in de judozaal, Glabbeekstraat 166 in Geetbets. De deelname kost 25 euro per persoon voor een 11-delige lessenreeks, te storten op rekeningnummer BE92 0910 1678 0423.

Inschrijvingen en meer info op sport@geetbets.be.