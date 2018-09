Herk-de-Stad / Geetbets - Op de pas heraangelegde Biesemstraat en de Leeuwbeekstraat in Rummen rijden een kwart van de chauffeurs te snel. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Hageland, waartoe de gemeente Geetbets behoort, samen met Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge.

Bij een recente controle werden 115 voertuigen gecontroleerd. 29 chauffeurs reden te snel. De controle gebeurde in de zone 50 km per uur. De hoogt genoteerde snelheid was 88 km per uur.