Herk-de-Stad - Langs de gewestweg Hasselt-Diest kan je vanaf nu op het kruispunt met de Diestersteenweg in Herk-de-Stad een houten kapel zien.

Die is gebouwd door Karel Lavigne, de nieuwe bewoner van het kasteel van Halbeek en lijstduwer voor Open Vld bij de verkiezingen in oktober. Hij ziet de kapel als een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is voor een babbel.