Scholenloop met obstacle run

Halen - De sportdienst van de stad en atletiekclub DCLA organiseren vandaag de scholenloop.

Die steekt in een nieuw kleedje. De kinderen zijn vrij om deel te nemen aan de competitieloop, maar daarnaast wordt een obstacle run gehouden. Daarin moeten de leerlingen in klasgroep hindernissen overwinnen. Tussen 11 en 12 uur vindt de obstacle run plaats voor de kinderen van het eerste tot het derde leerjaar, van 14 tot 15 uur voor de kinderen van het vierde tot het zesde jaar. Alles vindt plaats in sportcentrum De Koekoek.