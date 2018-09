Herk-de-Stad - De afdeling Herk-de-Stad/Rummen van het Davidsfonds organiseert vandaag‘Vers Geperst’. Daarop stelt de afdeling het nieuwe aanbod en muziekuitgaven voor.

‘Vers Geperst’ loopt in de voormiddag tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. De afdeling biedt een hapje en een drankje aan. Je kan ter plaatse ook al je bestelling doen.