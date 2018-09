CSA-hoeve Het Blokhuis zet deuren open

Herk-de-Stad - In het kader van de Dag van de Landbouw kan je vandaag een bezoek brengen aan de CSA-boerderij van Robby Kelchtermans in Schulen (hdsIn het kader van de Dag van de Landbouw kan je vandaag een bezoek brengen aan de CSA-boerderij van Robby Kelchtermans in Schulen (Herk-de-Stad).

CSA staat voor community supported agriculture, landbouw die door een grote groep wordt gedragen. Het Blokhuis is een CSA-hoeve met onder andere een biologische zelfoogsttuin. Samen met een aantal collega’s zaait, plant en onderhoudt Robby de grote moestuin. Hij kweekt groenten maar ook fruit en snijbloemen. De klanten komen zelf hun gewenste producten oogsten. Sommigen komen dagelijks, maar de meesten wekelijks. Het grootste deel van het terrein van 2,5 ha is bestemd voor de groenten: courante soorten maar ook alle vergeten groenten.

Het jaar rond worden zo’n 80 soorten groenten en 25 soorten tuinkruiden geteeld. Tussen de groentebedden staan lokale snijbloemen, die het veld en later de huiskamers opfleuren, maar ook zorgen voor stuifmeel dat natuurlijke plaagbestrijders en bestuivers aantrekt. Op het terrein staat ook een insectenhotel en de bijenhal voor de honingbijen. Die doen in het voorjaar hun best om de planten in de fruittuin te bevruchten, met 17 fruitsoorten die van juni tot oktober geplukt kunnen worden. De basis van elke biologische productie is de bodem. Daarom maakt Robby zijn eigen boerderijcompost, die boordevol leven zit om de bodem te voeden. Een gezonde bodem geeft sterke en lekkere planten.

Je kunt een kijkje komen nemen in de zelfoogsttuin, er een rondleiding volgen of een babbeltje komen doen. Het Blokhuis biedt ook een hapje en een drankje aan. Voor de kinderen is er animatie.

Het Blokhuis, 13 uur, Herkkantstraat (tegenover nummer 31), Herk-de-Stad.