Politieke partijen strijden om als eerste lijst in te dienen

Herk-de-Stad - De Herkse politieke partijen en/of bewegingen vertonen een grote gretigheid om zich in de strijd om de zetels in de gemeenteraad te smijten. Dat bewezen ze vandaag met het indienen van hun lijsten.

Vanaf 9 uur vanochtend konden de partijen daarvoor in het stadhuis terecht. Nog voor tien uur hadden alle partijen van wie bekend was dat ze zouden deelnemen hun lijst al ingediend: de drie partijen van de huidige meerderheid (in orde van grootte: N-VA NIEUW, Open Vld en CD&V) en oppositiepartij sp.a. Ook Groen, dat niet in de gemeenteraad zit, en de politieke beweging Helemaal Herk-de-Stad waren er al vroeg bij. Het indienen van de lijsten kan gebeuren tot 16 uur vandaag.

Van alle kandidaten wordt nagegaan of ze voldoen aan de voorwaarden om zich verkiesbaar te stellen.