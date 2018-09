Bezoek aan laatste pannenfabriek in Schulen

Herk-de-Stad - In de Herkse deelgemeente Schulen kan je vanmiddag van 14 tot 18 uur een bezoek brengen aan de site van de voormalige pannenfabriek.

In de Pannestraat staat een stenen gebouw, dat op het eerste gezicht meer weg heeft van een schapenstal. Die ‘stal’ is het laatste zichtbare overblijfsel van de Schulense pannenindustrie. De ruïne was de oven van Henri Raymaekers die tot in de jaren 1920 als pannenbakker werkte. Je kan een wandeling in de natuur maken langs plaatsen waar vroeger ook panovens hebben bestaan. In de Schulense panoven krijg je uitleg van Patrick Boucneau. Kunstenaar Ludo Thys geeft een demonstratie en je wordt vergast op een hapje en een drankje.Info: www.pannestraat.be.