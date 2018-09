Diest - In een woning aan de Kleinbaan in Diest werd ingebroken. Het is niet duidelijk of de daders met iets aan de haal gingen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg melding van de inbraak woensdag rond 14 uur. De dader(s) brak(en) binnen via een raam aan de zijkant van de woning.