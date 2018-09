Snijers en Droogmans geven startschot Memorial Rally van Looi

Halen / Diest - Voor nostalgische rallyfans wordt vandaag, zaterdag 8 september, een bijzondere dag.Voor de Memorial Rally van Looi zijn Patrick Snijers en Robert Droogmans, samen met Marc Duez de ‘Drie Musketiers’ van het Belgische rally te gast bij de start van de rally.

“23 jaren geleden werd de laatste Rally van Looi gereden”, zeggen voorzitter Olivier Lodewijckx en Halenaar Hans Calsius van de organisatie. “Met enkele jonge autosportliefhebbers en oud-medewerkers willen we die rijke traditie in leven houden met de organisatie van een Memorial. Dit jaar is het thema de ‘Drie Musketiers’, omdat die drie in de editie van 1988 – precies 30 jaren geleden dus – er een bijzonder spannende strijd van maakten. Naast de rijders zijn ook de voertuigen te zien van het type waarmee die drie toen hebben deelgenomen. Om 9 uur zullen ze er zijn net voor de start van onze rondrit. Deze editie is ook speciaal, omdat ze de vijftigste verjaardag van de Ford Escort in de kijker zet.

cc Het Loo, Vismarkt, Tessenderlo. Er is ook aangepaste animatie gepland zoals driftende lookalike schaalmodellen, beelden op groot scherm, racesimulatoren, live radio-uitzendingen, interviews met vroegere deelnemers enz.

Info: www.rallyvanlooi.be