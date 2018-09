Unieke studie van Heemkring Molenstede over WOI in Molenstede

Diest - ‘Een klein dorp in een Grooten Oorlog’ is de titel van het nieuwe boek van Heemkring Molenstede.

Deze geschiedkundige studie geeft op een chronologische manier de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Molenstede weer”, zegt Leo Van Diest van Heemkring Molenstede. “Over het verloop van de periode tussen 1914 en 1918 in Molenstede en de belevenissen van de inwoners valt dan ook heel wat te vertellen. Het werk telt in totaal 194 pagina’s. Het bevat foto’s en andere illustraties in kleur." Het boek wordt aangeboden voor 20 euro (18€ voor abonnees van het tijdschrift Molenstede in de kijker).

Bestellen kan via heemkring.molenstede@skynet.be of via 013/33.59.54.