Diest - In de garagebox bij een woning aan de Fabiolalaan in Diest werd ingebroken. Het nadeel is nog gekend.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg melding van de inbraak donderdag in de loop van de dag. Een vrouw van het appartementsblok hoorde lawaai in de kelder. Toen ze ging kijken, zag ze een man weglopen. De dader had het hangslot overgebroken.