Marc Denivel wint dorpelingenkoers Rummen

Geetbets - Marc Denivel is de winnaar van de dorpelingenkoers in Rummen. Die koers werd georganiseerd in het kader van de kermis in de deelgemeente.

De dorpelingenkoers staat open voor wielertoeristen uit Geetbets of die aangesloten bij één van de zes wieltoeristenclubs uit Groot-Geetbets. Zij nemen het tegen elkaar op tijdens 15 plaatselijke ronden in een van de dorpskernen.

De dorpelingenkoers vond op woensdag 29 augustus plaats. 32 Sportievelingen namen het in Rummen tegen elkaar op. Marc Denivel en Nils Francen trokken drie ronden voor het einde ervandoor. In de sprint toonde Marc Denivel zich de snelste. Hij won deze wedstrijd voor Nils Francen. Even later vervolledigde Luc Es het podium. Een week eerder toonde Nils Francen zich de sterkste tijdens de dorpelingenkoers in Geetbets voor Tim Vandendijck en Marc Denivel. Hier kwamen 76 renners aan de start. Begin juli won ook al Marc Denivel de dorpelingenkoers in Hogen voor Jurn Fontaine en Tim Vandendijck. Hier stonden toen 36 renners aan de start. Marc Denivel was dit jaar duidelijke de sterkste wielertoerist uit Geetbets.