Kristof Calvo te gast in Diest

Diest - Kristof Calvo, fractieleider voor Groen-Ecolo, in de Kamer komt morgen, donderdag 30 augustus naar Diest. Hij komt zijn boek ‘Leve Politiek’ voorstellen.

Kristof Calvo is te gast bij de plaatselijke afdeling van Groen. Hij stelt zijn boek om 18.30 uur voor in De Schuur op het begijnhof in Diest. Na de presentatie van het boek telt Groen de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Om 20 uur spelen De Fatbirds. Doorlopend staat er een vegan foodtruck, biedt de Groenbar drankjes aan aan democratische prijzen en is er tijd voor een informele babbel met onze kandidaten.