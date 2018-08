Betserse Zélie Lambert doelvrouw bij Red Flames Futsal

Geetbets - Met Zélie Lambert telt Geetbets een jonge voetbalster bij de Red Flames in zaal, de nationale zaalvoetbalploeg, waar ze ploegmaat is met onder meer Imke Courtois. Op haar 17de staat ze al in doel van de nationale ploeg.

Als geborgen en getogen jongedame uit Groot-Geetbets zette Zélie Lambert haar eerste vrouwelijke voetbalstappen op 5-jarige leeftijd bij Drieslinter. Zij doorliep er de jeugdreeksen bij haar mannelijke collega's van de reeksen U8 tot U12. Door haar uitstekende reflexen werd ze opgemerkt door eersteklasser Standard Luik, waar ze vier seizoenen heeft vertoefd. Dit bracht natuurlijk ettelijke kilometers op de teller van de auto van haar ouders Johan en Nancy. Dit seizoen heeft ze de overstap gemaakt naar de 2de klasser OH Leuven waar ze de nodige kansen krijgt om ervaring op te doen in de super league; beter bekend als de 2de klasse.

Sinds vorig jaar is Zélie ook actief in het futsal, het indoor voetbal bij onze nationale trots de Red Flames. Hierdoor heeft ze ervaring kunnen opdoen bij de U17 op een internationaal tornooi in Madrid. Dit jaar werd ze met verstomming geslagen dat ze bij A - kern van de Red Flames werd toegevoegd en waar ze ook onmiddellijk onder lat mocht verschijnen als bijna 17-jarige in het kader van de voorrondes in Noord-Ierland voor de deelname aan het Europees kampioenschap.