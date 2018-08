Schatertejater breidt in derde editie uit naar tweede weekend

Geetbets - Het Betsers Collectief, gegroeid uit de cultuurraad van Geetbets, staat vanaf donderdag 27 september op de planken met de derde editie van Het Schatertejater. Dit jaar speelt het Betsers Collectief daarmee twee weekends op de planken. De kaartenverkoop, vanaf dit jaar in het gemeentehuis, start donderdag 30 augustus.

“De twee vorige edities waren zo’n succes dat we hebben besloten om dit jaar twee weekends te spelen”, zeggen persverantwoordelijken Guy Leus en Chris Baillien. “We hopen zo aan de grote vraag van de geïnteresseerden te kunnen voldoen. Deze derde editie wordt weer een totaal nieuw programma met nieuwe sketches, nieuwe personages en typetjes, terwijl anderzijds enkele gekende figuren terugkeren. De voorstelling is gekruid met dezelfde ingrediënten van de vorige jaren: een afwisseling van humor en muziek, met hilarische situaties en een knipoog naar plaatselijke toestanden en personen. Wie de affiches in het straatbeeld al gezien heeft, kan vermoeden welke richting Het Schatertejater dit jaar uitgaat. De verkiezingen zijn immers niet veraf.”

“De opvoeringen van dit avondvullend programma vinden plaats op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september, donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober, telkens om 20 uur in Het Buurthuis, Vijverstraat 37A te Grazen (Geetbets). Deuren open vanaf 19 uur. Een kaart kost 10 euro. Wie zeker wil zijn van een plaats, noteert best 30 augustus in zijn of haar agenda want dan start de kaartenverkoop. Nieuw dit jaar is dat de kaarten enkel te krijgen zijn tijdens de kantooruren aan de balie/onthaal van het Administratief Centrum Den Molencouter, Dorpsstraat 7 in Geetbets. Daar kan je op een plan van de zaal onmiddellijk zien welke stoelen nog beschikbaar zijn en zo je keuze maken.

Info: dienst Vrije Tijd van de gemeente Geetbets, tel. 011 58 65 42, iv@geetbets.be en bij de persverantwoordelijken van het Schatertejater: Chris Baillien, tel.011 58 91 91 en Guy Leus, tel. 011 58 10 76.