Expo Life Delta aan gemeenschapscentrum De Markthallen

Herk-de-Stad - De nieuwe mobiele tentoonstelling over het Life Deltaproject in het gebied van het Schulensbroek tot het Webbekomsbroek is vanaf nu te zien in Herk-de-Stad. De tentoonstelling staat opgesteld aan gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad.

De expo bestaat uit twee luiken. Het eerste deel belicht de geschiedenis van het gebied en de rol in de waterhuishouding. Het tweede deel richt de focus op het Life Deltaproject zelf. Life Delta wil het waterbeheer in het gebied optimaliseren om zo de rijkdom aan planten en dieren te versterken.