Stad zoekt vrijwilligers voor verkiezingsdag

Diest - Het stadsbestuur van Diest is op zoek naar vrijwilligers om op de verkiezingsdag 14 oktober te helpen in de kies- en stembureaus. Je kan je individueel of met een team van je vereniging of beroepscollega’s kandidaat stellen. Belangstellenden kunnen zich tot vrijdag 31 augustus aanmelden.

In totaal zijn er in Diest op 14 oktober 24 stembureaus. De stemmen worden geteld in 16 telbureaus. Voor de twee saemn zijn er ongeveer 250 personen nodig. Het gaat zowel om voorzitters, secretarissen als bijzitters. Belangstelling? Je moet minstens 18 jaar oud zijn. Je krijgt vooraf een opleiding en op de dag zelf zorgt de stad voor catering. Voor je inzet ontvang je een vergoeding van 19 euro van de Vlaamse overheid. Stad en OCMW bieden nog een speciale attentie. Aanmelden bij Karine Brockmans, diensthoofd bevolking, Karine.brockmans@diest.be , tel. 013/35.32.50.