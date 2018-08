Presentatie Life Deltaproject

Diest - Alle belangstellenden zijn vandaag in het bezoekerscentrum van het Webbekomsbroek in Diest welkom voor de voorstelling van het project Life Delta dat zich uitstrekt van het Webbekomsbroek in Diest tot het Schulensbroek in Herk-de-Stad.

Dat voorziet in 6,3 miljoen Europese steun om het waterbeheer in het hele gebied te verbeteren en zo de natuurwaarden te versterken.

De voorstelling vangt aan om 14 uur. Na een korte inleiding kan je mee op pad voor een wandeling met een gids door het gebied.