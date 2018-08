Geetbets - Wandelvereniging SOS van Geetbets is in rouw. De vereniging betreurt het afscheid van Roger Knaepen. Hij was een van de pioniers van de club.

Roger Knaepen werd op 4 oktober 1948 in Rummen geboren. Hij overleed gisteren, donderdag 23 augustus, in het ziekenhuis van Sint-Truiden. De uitvaart vindt donderdag 30 augustus om 12 uur plaats in de aula van uitvaartcentrum Hansen in Geetbets.