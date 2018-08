Rolstoelbasket met validen

Herk-de-Stad - De Herkse rolstoelbasketbalclub 'Herk on wheels' houdt vandaag een tornooi met validen. Daarin vormen leden van Herk on Wheels team met ploegen van valide spelers, die in een rolstoel plaatsnemen.

De regels zijn trouwens identiek hetzelfde als voor wedstrijden van valide spelers. Alleen gebeurt nu alles recreatief. Het tornooi biedt valide spelers de gelegenheid om het sporten in een rolstoel te ervaren. De strijd verloopt gewoonlijk op het scherp van de snee.

Rolstoelbasketbaltornooi valide spelers, vanaf 10 uur, sporthal Herkules, Ursulinenstraat, Daelersveld. Info: www.herkonwheels.net.