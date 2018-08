Kunstroute voor 10 jaar Kunstkring Halen

Halen - De Halense Kunstkring bestaat dit jaar tien jaar en viert dat jubileum met een bijzondere editie van de kunstroute dit weekend.

Op vijf bijzondere plaatsen in Halen kan je kunstwerken van de deelnemende kunstenaars bekijken: de raadzaal van het voormalige gemeentehuis, in basisschool Op Dreef en in de Sint-Lambertuskerk, die alle drie aan de Dorpsstraat liggen. Je bent ook welkom in het Hof Vanopré in unit 4101 aan de Meldertstraat en bij Julien Lekens, waar letterkappers van Torhout te gast zijn. De route wordt georganiseerd samen met de cultuurraad en de raad voor personen met een beperking. Zaterdag van 14 tot 18 uur, zondag van 10 tot 18 uur. Info: www.kunstkringhalen.be.

