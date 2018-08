Geetbets - De gemeenteraad van Geetbets werd gisteravond door een opvallend talrijk publiek bijgewoond. Naast de trouwe bezoekers van de zittingen waren ook heel wat andere personen aanwezig.

Het publiek was zo goed als even talrijk als het aantal gemeenteraadsleden. Dat had te maken met de verkiezingen voor de gemeenteraad in oktober. Een aantal van de kandidaten kwam een kijkje nemen naar de zittingen.