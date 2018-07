Henrik Knutsplein in augustus speelstraat

Herk-de-Stad - Het Henri Knutsplein in Herk-de-Stad wordt vanaf 5 augustus ingericht als speelstraat. Dat biedt kinderen de kans om veilig op straat te spelen.

In een speelstraat is de snelheid normaal beperkt tot 50 kilometer per uur en er passeert geen openbaar vervoer. In het statuut van speelstraat is de weg tussen 10 en 21 uur afgesloten. Alleen mensen die er wonen of over een garage beschikken mogen er stapvoets naar hun bestemming rijden. Info: jeugddienst Herk-de-Stad, Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/77.51.04, jeugd@herk-de-stad.be.