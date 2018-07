Diest - Een man van 55 jaar uit Diest moest dinsdag zijn rijbewijs voor drie uren inleveren.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle om 2 uur op Schoonaerde in Schaffen. De chauffeur legde een positieve alcoholtest af. Hij had een te hoog promillegehalte in het bloed.