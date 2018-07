Halen - Het Halense Feestcomité en de Sport- en Jeugddienst organiseren maandag 6 augustus samen met de plaatselijke kermis en atletiekvereniging DCLA Halen voor de allereerste keer een City Run in Halen.

Dat is een ludieke, recreatieve loop door de stad met verrassingselementen onderweg. Er zijn trajecten van 2,5 km, 5 km of 7,5 km. Deelname: € 7. Inschrijven kan via halencityrun@gmail.com, op het nummer 013 35 08 35 of ter plaatse.