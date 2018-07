Geetbets voorbeeld in duurzaamheid

Geetbets - Geetbets is een voorbeeld in het gebruik en promoten van duurzame energie. Dat heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein meegedeeld.

Geetbets beschikt over 76 zonnepaneleninstallaties per 1.000 inwoners. De eveneens Vlaams-Brabantse

Alleen buurgemeente Glabbeek doet het met 78 installaties per 1.000 inwoners net iets beter. De twee behoren tot de top in Vlaanderen. Het laatste jaar kwamen er in Geetbets 39 installaties bij. Dat is een stijging van maar liefst 9 procent. In 2016 behoorde Geetbets al tot de koplopers in Vlaanderen.