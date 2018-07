Geetbets - In de Ketelstraat in Rummen rijdt 12 procent van de chauffeurs te snel. Dat blijkt uit controles van de De politiezone Hageland, waartoe de gemeente Geetbets behoort, samen met Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge.

De politie hield recent een grondige controle in de Ketelstraat. Daar geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. De hoogst genoteerde snelheid was 73 km per uur.