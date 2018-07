Halen - In Loksbergen vond vrijdagavond de eerste editie plaats van de Zomeravonden op Panoven.Dat is een initiatief van Loksbergen Leeft.

Normaal had de eerste Zomeravond op Panoven op vrijdag 6 juli moeten plaatsvinden, maar dat was ook de avond van de partij Brazilië-België op het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Wegens die wedstrijd werd die avond in Loksbergen afgelast.