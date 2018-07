Halen - Op 14 oktober vindt de verkiezing plaats van de nieuwe gemeenteraad. Het stadsbestuur van Halen verzendt ten laatste op 29 september de oproemingsbrief voor de stembusgang.

Stemmen is in ons land verplicht, maar je moet wel beschikken over de oproepingsbrief. Wie de brief niet heeft ontvangen of de brief op 14 oktober niet meer in bezit heeft, kan die dag tot 12 uur ’s middags een duplicaat in het stadhuis afhalen.