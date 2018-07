Geetbets - In de Borgloonstraat in Geetbets rijdt een kwart van de chauffeurs te snel. Dat blijkt uit metingen van de politiezone Hageland, waartoe de gemeente Geetbets behoort.

In de Borgloonstraat werden 400 auto’s gecontroleerd. 25 procent van de chauffeurs reed te snel. De hoogst genoteerde snelheid in de zone 50 was 92 km per uur.