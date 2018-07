Geetbets - Wie de was mooi in de plooi wil laten leggen in het strijkatelier van Geetbets, kan daar voorlopig niet terecht. Het strijkatelier is gesloten.

Het atelier is dicht van nu tot en met vrijdag 3 augustus. Je bent er weer welkom vanaf maandag 6 augustus. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.