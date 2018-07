Halen - Een jongeman van Halen had zondagavond in Diest een aanrijding. Hij moest voor verzorging naar het Algemeen Ziekenhuis van Diest (AZD).

De aanrijding gebeurde zondagavond rond 21 uur in de Meidoornstraat in Diest. De man was op weg met de motorfiets, maar hij verloor de controle over het stuur en reed tegen een woning. Zijn motor moest worden getakeld.